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Лоусон: Алонсо сказал, что доставит мне неприятности, и сдержал слово

Лоусон: Алонсо сказал, что доставит мне неприятности, и сдержал слово
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Гонщик «РБ» Лиам Лоусон прокомментировал недовольство в свой адрес со стороны Фернандо Алонсо после жёсткой борьбы с пилотом «Астон Мартин» в спринте. Сразу после инцидента испанец по радио назвал Лоусона идиотом, а после финиша эмоционально обсудил с ним эпизод. После этого в квалификации Алонсо обогнал коллегу на выезде с пит-лейна.

«Он сказал, что доставит мне неприятности, и сдержал слово. Мы боролись за 16-е место, и я знаю, почему он был так расстроен. Надеюсь, он оставит это позади. Как я понимаю, что у него была ужасная гонка, так что могу понять его разочарование. Но если бы я сделал что-то не так, то получил бы штраф.

Квалификация? Там просто были игры на выезде из боксов. Это часть игры, меня это не волнует. Не думаю, что у нас теперь вражда. Это просто был инцидент в гонках, так что мы можем оставить его позади и двигаться вперёд», — приводит слова Лоусона Speedcafe.

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