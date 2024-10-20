Хэмилтон предложил снять обновления со своей машины и отдать Расселлу на ГП США

Семикратный чемпион Формулы-1 из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон предложил снять обновления со своей машины и установить их на машину напарника Джорджа Расселла после того, как второй разбил свой болид в квалификации Гран-при США.

Поскольку в «Мерседесе» привезли только два комплекта обновлений (по одному на каждую машину), то после аварии Расселл остался без новинок. Не вышедший из первого сегмента Хэмилтон предложил отдать свои элементы Джорджу, поскольку тот имеет больше шансов в гонке.

Однако Расселл и «Мерседес» склоняются к тому, что машину Джорджа просто вернут к старой версии без новинок. Такое изменение спецификации в закрытом парке обычно означает, что гонщику придётся стартовать с пит-лейна, но поскольку этот уикенд имеет в своём расписании спринтерскую гонку, то здесь применяются другие правила, и такие изменения разрешены без штрафа.

Статья 40.4 спортивного регламента Формулы-1 гласит, что это может произойти, если: «Гонщик может продемонстрировать нехватку деталей и при условии, что заменяемая деталь соответствует спецификации, которая ранее использовалась в квалификационной сессии или гонке».