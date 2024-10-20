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Серхио Перес прокомментировал 10-е место в квалификации Гран-при США

Серхио Перес прокомментировал 10-е место в квалификации Гран-при США
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 10-й результат в квалификации Гран-при США.

«В спринте нам немного не хватало скорости, так что мы изучим, в чём можем прибавить на гонку. Мы внесли некоторые изменения в машину перед квалификацией, чтобы улучшить баланс, и было ощущение, что рабочее окно стало намного лучше. Мы нашли серьёзную прибавку в темпе и ритме, всё шло в правильном направлении.

Я стал пятым во втором сегменте, но потом просто не повезло. Мы сохранили свежий комплект шин на конец третьего сегмента, но из-за жёлтого флага не могли завершить круг, который выглядел многообещающе.

Очень досадно. В воскресенье из-за трафика будет сложно, но если я смогу быстро пробиться, то, думаю, мы окажемся способны побороться с машинами впереди и чего-то добиться», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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