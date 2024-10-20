Хельмут Марко выразил разочарование итогами квалификации ГП США из-за аварии Расселла

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил разочарование после окончания квалификации из-за аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, которая помешала Максу Ферстаппену завоевать поул.

«Макс был на одну десятую впереди до появления жёлтого флага. Последний сектор всегда был сильным для Макса, поэтому поул был возможен. Я думаю, в гонке всё решит то, как будут изнашиваться шины. Гонка длинная, температура должна быть ещё выше.

Но радует то, что, как вы могли видеть, обе наши машины показали себя значительно лучше, чем в спринтерской квалификации», — приводит слова Марко издание GPblog.

Ферстаппен будет стартовать со второй позиции, а его конкурент за титул в сезоне-2024 Ландо Норриса («Макларен») начнёт гонку с поула.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон предложил отдать обновления со своей машины Расселлу из-за аварии Джорджа.