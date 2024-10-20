Тянак выиграл Ралли Центральной Европы, Грязин — 6-й, Ожье попал в аварию и сошёл

20 октября состоялся заключительный день 12-го этапа сезона-2024 чемпионата мира по ралли (WRC) — Ралли Центральной Европы. Победу по итогам всех специальных участков одержал эстонский раллист Отт Тянак из команды Hyundai Shell Mobis WRT. Второй результат показал британский пилот команды Toyota GAZOO Racing WRT Эльфин Эванс. Третьим финишировал бельгиец Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT).

Россиянин Николай Грязин, который выступает под флагом Болгарии, занял шестую позицию в общем зачёте. В зачёте WRC2 он победил.

Один из самых титулованных гонщиков Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) попал в аварию и сошёл. Направляясь к предпоследнему спецучастку, Ожье отставал от лидера ралли Тянака на 1,5 с и был на пути к тому, чтобы набрать ценные очки для команды. Но Себастьен не справился с управлением в одном из левых поворотов и пустился в дрифт в сторону деревьев, а затем отскочил через дорогу, врезался в телеграфный столб и остановился в канаве.

Фото: Фотографии принадлежат TOYOTA GAZOO Racing

Фото: TOYOTA GAZOO Racing

WRC. Ралли Центральной Европы. Результаты этапа (топ-10):

1. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:37:34.6.

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +7.0.

3. Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +39.8.

4. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:21.0.

5. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +3:41.9.

6. Николай Грязин (Toksport WRT) +9:17.6.

7. Оливер Сольберг (Skoda Fabia R5) +9:34.1.

8. Филип Мареш (GR Yaris) +11:41.5.

9. Мико Марчик (Skoda Fabia RS Rally2) +12:10.6.

10. Каетан Каетанович (Skoda Fabia Rally2 evo) +12:20.3.