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Формула-1 Гран-при США — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 20 октября, на «Трассе Америк» в Остине состоится гонка 19-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при США. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 22:00 мск.

С поул-позишен воскресную гонку начнёт пилот «Макларена» Ландо Норрис, его соседом по первому ряду станет представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при США.