Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джеймс Дин стал первым четырёхкратным чемпионом американской Формулы-Drift

Джеймс Дин стал первым четырёхкратным чемпионом американской Формулы-Drift
Джеймс Дин — чемпион Формулы-Drift 2024 года
Комментарии

Ирландский пилот Джеймс Дин за рулём Ford Mustang RTR Spec 5-FD одержал победу на финальном этапе сезона Формулы-Drift, который прошёл в Ирвиндейле, и стал первым в истории четырёхкратным чемпионом первенства.

Джеймс Дин на этапе в Ирвиндейле

Джеймс Дин на этапе в Ирвиндейле

Фото: Formula Drift

Второе место по итогам сезона завоевал Ауримас «Оди» Бакчис, пилотировавший Nissan Silvia S15, а бронзовым призёром сезона-2024 стал Фредрик Аасбо на Toyota GR Supra, который в Ирвиндейле дошёл до финала, но уступил в нём Дину.

Бакчис, Дин и Аасбо — лидеры сезона-2024

Бакчис, Дин и Аасбо — лидеры сезона-2024

Фото: Formula Drift

Напомним, Джеймс Дин, кроме того, трижды становился чемпионом европейской серии Drift Masters, а в 2021 году стал обладателем Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, который прошёл в Риге. В 2021 году Дин выступал в RDS GP и закончил сезон на третьей позиции, уступив Джеку Шанахану и Георгию Чивчяну.

Материалы по теме
Такого в RDS GP не было ни разу: суперрекорд Царя на финале сезона
Такого в RDS GP не было ни разу: суперрекорд Царя на финале сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android