Джеймс Дин стал первым четырёхкратным чемпионом американской Формулы-Drift

Ирландский пилот Джеймс Дин за рулём Ford Mustang RTR Spec 5-FD одержал победу на финальном этапе сезона Формулы-Drift, который прошёл в Ирвиндейле, и стал первым в истории четырёхкратным чемпионом первенства.

Джеймс Дин на этапе в Ирвиндейле Фото: Formula Drift

Второе место по итогам сезона завоевал Ауримас «Оди» Бакчис, пилотировавший Nissan Silvia S15, а бронзовым призёром сезона-2024 стал Фредрик Аасбо на Toyota GR Supra, который в Ирвиндейле дошёл до финала, но уступил в нём Дину.

Бакчис, Дин и Аасбо — лидеры сезона-2024 Фото: Formula Drift

Напомним, Джеймс Дин, кроме того, трижды становился чемпионом европейской серии Drift Masters, а в 2021 году стал обладателем Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту, который прошёл в Риге. В 2021 году Дин выступал в RDS GP и закончил сезон на третьей позиции, уступив Джеку Шанахану и Георгию Чивчяну.