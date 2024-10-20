Джордж Рассел и Серхио Перес официально выбыли из чемпионской гонки

С 18 по 20 октября в Остине, США, проходит 19-й этап Гран-при Формулы-1. После прошедшего в субботу спринта Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл потерял шансы стать чемпионом в этом сезоне.

До конца сезона осталось шесть гонок и два спринта, суммарно в которых можно набрать 172 очка. На счету Расселла 159 очков, а у идущего на первом месте Макса Ферстаппена («Ред Булл») — 339. Разница теперь составляет 180 очков.

После Гран-при Сингапура напарник Ферстаппена Серхио Перес также потерял математические шансы завоевать титул в сезоне-2024. После уикенда в Сингапура разрыв между напарниками вырос на 187 очков и после американского спринта теперь составляет 195.