Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф прокомментировал аварию Расселла и провал Хэмилтона в квалификации Гран-при США

Вольф прокомментировал аварию Расселла и провал Хэмилтона в квалификации Гран-при США
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал субботние результаты своих подопечных, высказавшись про 18-ю позицию Льюиса Хэмилтона и про аварию Джорджа Расселла в концовке третьего сегмента квалификации Гран-при США.

«Разочаровывающий и печальный день. После сильной пятницы мы надеялись на хороший результат, и в спринте быстро стало ясно, что нам не хватает скорости для борьбы с нашими ближайшими конкурентами, и нам пришлось отступить, чтобы финишировать на далёких пятом и шестом месте. Вдобавок ко всему баланс управляемости, которым оба гонщика наслаждались накануне, отсутствовал и они боролись с перегревом шин – Льюис на задней оси, Джордж на передней. Мы внесли некоторые изменения в настройки, чтобы решить эту проблему перед основной квалификацией, но продолжали бороться с собой и не смогли достичь того же уровня производительности, который мы видели в пятницу: Льюис финишировал на 19-м месте, а Джордж на шестом, но не смог завершить свой последний боевой круг.

Поэтому сегодняшняя гонка будет тяжёлой битвой: Джорджу предстоит серьёзный ремонт после аварии в третьем квартале. Поскольку Льюис стартует с 19-го места, это будет ситуация, когда Льюис будет пытаться минимизировать ущерб потерянных очков, а борьба за значимые очки будет жёсткой, и для этого нам нужно, чтобы всё сложилось в нашу пользу», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.

Ранее стало известно, что Льюис предложил снять обновления со своей машины и отдать их Расселлу.

Материалы по теме
Хэмилтон предложил снять обновления со своей машины и отдать Расселлу на ГП США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android