Вольф прокомментировал аварию Расселла и провал Хэмилтона в квалификации Гран-при США

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал субботние результаты своих подопечных, высказавшись про 18-ю позицию Льюиса Хэмилтона и про аварию Джорджа Расселла в концовке третьего сегмента квалификации Гран-при США.

«Разочаровывающий и печальный день. После сильной пятницы мы надеялись на хороший результат, и в спринте быстро стало ясно, что нам не хватает скорости для борьбы с нашими ближайшими конкурентами, и нам пришлось отступить, чтобы финишировать на далёких пятом и шестом месте. Вдобавок ко всему баланс управляемости, которым оба гонщика наслаждались накануне, отсутствовал и они боролись с перегревом шин – Льюис на задней оси, Джордж на передней. Мы внесли некоторые изменения в настройки, чтобы решить эту проблему перед основной квалификацией, но продолжали бороться с собой и не смогли достичь того же уровня производительности, который мы видели в пятницу: Льюис финишировал на 19-м месте, а Джордж на шестом, но не смог завершить свой последний боевой круг.

Поэтому сегодняшняя гонка будет тяжёлой битвой: Джорджу предстоит серьёзный ремонт после аварии в третьем квартале. Поскольку Льюис стартует с 19-го места, это будет ситуация, когда Льюис будет пытаться минимизировать ущерб потерянных очков, а борьба за значимые очки будет жёсткой, и для этого нам нужно, чтобы всё сложилось в нашу пользу», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.

Ранее стало известно, что Льюис предложил снять обновления со своей машины и отдать их Расселлу.