Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: то, что Заку Брауну не нравится Хорнер, — не моя проблема

Макс Ферстаппен: то, что Заку Брауну не нравится Хорнер, — не моя проблема
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик, трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на скандал вокруг своего коллектива из-за системы регулировки положения передней части днища (T-tray), а также высказался по поводу генерального директора «Макларена» Зака Брауна.

«Это не моя проблема. И меня это совершенно не интересует. Этот шум не обязательно делает «Макларен», это, скорее, работа Зака [Брауна]. Я думаю, ему не нравится Кристиан [Хорнер], а Кристиану не нравится Зак. Но то, что они не испытывают друг к другу тёплых чувств, — не моя проблема. У меня с Заком прекрасные отношения. Это не значит, что мы созваниваемся и общаемся, но я его только что видел, и у нас всё хорошо. Так что я прочитаю и послушаю все эти новости, выключу экран и пойду смотреть MotoGP», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Ферстаппен будет стартовать со второго места на Гран-при США в Остине.

Материалы по теме
Хельмут Марко выразил разочарование итогами квалификации ГП США из-за аварии Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android