Макс Ферстаппен: то, что Заку Брауну не нравится Хорнер, — не моя проблема

27-летний нидерландский гонщик, трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на скандал вокруг своего коллектива из-за системы регулировки положения передней части днища (T-tray), а также высказался по поводу генерального директора «Макларена» Зака Брауна.

«Это не моя проблема. И меня это совершенно не интересует. Этот шум не обязательно делает «Макларен», это, скорее, работа Зака [Брауна]. Я думаю, ему не нравится Кристиан [Хорнер], а Кристиану не нравится Зак. Но то, что они не испытывают друг к другу тёплых чувств, — не моя проблема. У меня с Заком прекрасные отношения. Это не значит, что мы созваниваемся и общаемся, но я его только что видел, и у нас всё хорошо. Так что я прочитаю и послушаю все эти новости, выключу экран и пойду смотреть MotoGP», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Ферстаппен будет стартовать со второго места на Гран-при США в Остине.