Пиастри признал, что заслужил наказание в спринте за борьбу с Гасли

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри косвенно признал, что он заслужил свой пятисекундный штраф за то, что вытеснил гонщика «Альпин» Пьера Гасли с трассы в начале спринтерской гонки Гран-при США.

«Как только я зашёл в поворот, то уже не мог отвернуть. Я старался оставить как можно больше пространства, но Пьеру пришлось отвернуть, чтобы мы не столкнулись. Так что это было мило с его стороны», — приводит слова Пиастри Race Fans.

Оскар Пиастри финишировал 10-м в субботней спринтерской гонке. Стюарды ещё по ходу гонки вынесли Пиастри пятисекундный штраф, но он не повлиял на позицию пилота «Макларена», так как он существенно опережал на финише Юки Цуноду.