Стелла заявил, что «Макларен» смирился с решением ФИА по «бибгейту» «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что он принимает решение ФИА о том, что «Ред Булл» не нарушал правил Формулы-1. Так он отреагировал на заявление директора ФИА по «формульным» соревнованиям Николаса Томбазиса о том, что скандал с системой настройки клиренса «Ред Булл» является закрытым вопросом.

«Закрыт ли теперь этот вопрос для нас? Это можно рассматривать по-разному. Вы можете закрыть вопрос или продолжать его рассматривать. Но моя точка зрения заключается в том, что когда такие темы находятся в руках ФИА, их технического отдела, а они — компетентные люди с большей информацией, чем у нас, и большим количеством инструментов для проверок, чем у нас, — я просто доверяю тому, что они делают. И если ФИА считает, что вопрос закрыт, я принимаю это. Вопрос закрыт, идём дальше.

Но, что интересно, не осталось никаких следов. Так что вы не знаете, произошло это [нарушение] или нет», — приводит слова Стеллы Motorsport.