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Расселл отклонил добродушное предложение Хэмилтона об обмене деталями машин

Расселл отклонил добродушное предложение Хэмилтона об обмене деталями машин
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отклонил любезное предложение своего напарника Льюиса Хэмилтона об обмене деталями после его аварии в квалификации Гран-при США. Расселл попал в аварию в 19-м повороте в Q3, после чего проваливший заезды Хэмилтон предложил отдать новые детали с его машины Джорджу.

«Сейчас я беспокоюсь о деталях. Нам придётся вернуться к прежним. Льюис любезно предложил свои, но мы не собираемся обмениваться.

Я не знаю, что произойдёт, но это самая большая проблема, и у нас нет ответов. Я действительно выложился на последнем круге, пытаясь в конечном итоге выжать отсутствующую скорость, и поплатился за это. Я просто разочарован собой, потому что все так усердно работали, чтобы внести улучшения, а теперь это оказалось в мусорном ведре», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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