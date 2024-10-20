Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Репортёр Sky Sports отметил интересную особенность на пит-уолле «Ред Булл»

Репортёр Sky Sports отметил интересную особенность на пит-уолле «Ред Булл»
Комментарии

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц отметил интересный момент, касающийся команды «Ред Булл». Прогуливаясь по пит-лейну «Трассы Америк», Кравиц заметил, что на Гран-при США Уилл Кортни по-прежнему выполняет свою роль главного стратега австрийской команды, хотя, как известно, в следующем году он будет работать в «Макларене».

«Макларен» переманил главного стратега «Ред Булл» Уилла Кортни, он будет занимать там должность спортивного директора. Но Уилл Кортни всё еще здесь, разрабатывает стратегию для «Ред Булл». И это странно. «Ред Булл», похоже, очень благосклонны к тем, кто их покидает, и не отправляют их в отпуск по садоводству, а наоборот, извлекают пользу из их работы», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
В «Макларен» перешёл глава отдела гоночной стратегии «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android