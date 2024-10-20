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В ФИА заявили, что машины нового поколения будут на две секунды быстрее

В ФИА заявили, что машины нового поколения будут на две секунды быстрее
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Директор Международной автомобильной федерации по «формульным» соревнованиям Николас Томбазис рассказал об изменениях в будущем техническом регламенте Формулы-1, благодаря которым машины следующего поколения будут примерно на две секунды быстрее, чем предполагалось изначально. Общие планы по созданию машин следующего поколения были обнародованы перед Гран-при Канады, но после высказанных опасений относительно их вероятного уровня производительности ФИА провела работу по внесению возможных изменений.

«Прижимная сила болидов увеличилась примерно на 50 пунктов. Это увеличило производительность в плане прижимной силы с минус 40% по сравнению с нынешними машинами до минус 15%. Итоговое время на круге будущих машин очень близко к нынешним болидам. Всё это было сделано, как и было обещано в июне. Если бы мы не вносили никаких изменений после июня, думаю, что скорость на круге была бы примерно на две секунды медленнее», — приводит слова Томбазиса Motorsport.

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