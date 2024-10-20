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Норрис ответил на слова доктора Марко о его ментальной слабости

Норрис ответил на слова доктора Марко о его ментальной слабости
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на замечание Хельмута Марко о ментальной слабости 24-летнего претендента на титул.

«Он говорит, что у меня есть какие-то ритуалы, но я думаю, что это частично обусловлено сложностями перевода. Мой единственный ритуал — есть куриный буррито!

Для «Ред Булл» это просто психологическая игра, попытка залезть сопернику в голову и всё такое. Раньше это на меня влияло, теперь я просто нахожу это, скорее, забавным.

Как залезть в их голову? Просто победить их — это лучший способ сделать это», — приводит слова Норриса RacingNews365.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

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