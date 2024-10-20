«Небольшой пинок никогда не повредит». Норрис – о мотивирующих словах своего инженера

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как мотивирующий совет его инженера Уилла Джозефа воодушевил его во время квалификации Гран-при США и помог завоевать поул на «Трассе Америк».

«Такое редко бывает. Он знает, что мне обычно не нравятся такие вещи. После Q2 я сказал ему, что не был уверен в машине — она везде подпрыгивала, и мне просто не хватало уверенности, чтобы собрать хороший круг. Были проблемы в 1-м, 12-м поворотах. Так что это было больше похоже на «просто давайте сделаем хороший круг». Так я и сделал.

Независимо от того, сделал ли я это благодаря словам Уилла или нет, я бы, вероятно, сказал «нет», иначе я слишком потешу его самолюбие. Но да, мне, вероятно, это было полезно. Небольшой пинок никогда не повредит», — приводит слова Норриса GP Blog.