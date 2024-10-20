Джордж Расселл будет стартовать на Гран-при США с пит-лейна

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл будет стартовать в сегодняшней гонке Гран-при США в Остине с пит-лейна.

Расселл разбил свою машину под конец третьего сегмента квалификации на «Трассе Америк». Как отметил технический делегат Международной автомобильной федерации Джо Бауэр, механики «Мерседеса» продолжали работать над восстановлением машины W15 британца спустя два часа после окончания квалификации и согласно статье 40.6 спортивного регламента Формулы-1 это считается нарушением правил закрытого парка и гонщик должен стартовать в гонке с пит-лейна.

Напомним, Льюис Хэмилтон не вышел из первого сегмента квалификации и будет стартовать на Гран-при США с 17-й позиции.