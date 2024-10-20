Стелла заявил, что высказывания Марко о Норрисе хуже, чем ругань Ферстаппена

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла раскритиковал Хельмута Марко за то, что он поставил под сомнение ментальную способность Ландо Норриса бороться за титул чемпиона Формулы-1, и настаивает, что его комментарии хуже ругани Макса Ферстаппена в Сингапуре.

«Я думаю, что слова Хельмута — это огромная упущенная возможность. Упущенная возможность заключается в том, что вместо того, чтобы усилить поддержку той работы, которая проводилась в течение последних нескольких десятилетий в плане открытости обсуждения проблем психического здоровья, он одним комментарием разрушает всё это. Макса критиковали за ругань. Для меня эти слова Марко гораздо серьёзнее, чем одно плохое слово.

Поработав с великими гонщиками, могу сказать, что каждый из них был исключительным. Например, Михаэль Шумахер казался очень уверенным в себе, но иногда он был совсем не уверен в себе. Уверенность приходила через трудовую этику, через работу, которую вы вкладываете в то, что делаете, поэтому вы знаете, что делаете хорошую работу, вы видите результат и обретаете уверенность — и мы ведь говорим о Михаэле Шумахере, верно?» — приводит слова Стеллы Autosport.