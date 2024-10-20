Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла заявил, что высказывания Марко о Норрисе хуже, чем ругань Ферстаппена

Стелла заявил, что высказывания Марко о Норрисе хуже, чем ругань Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла раскритиковал Хельмута Марко за то, что он поставил под сомнение ментальную способность Ландо Норриса бороться за титул чемпиона Формулы-1, и настаивает, что его комментарии хуже ругани Макса Ферстаппена в Сингапуре.

«Я думаю, что слова Хельмута — это огромная упущенная возможность. Упущенная возможность заключается в том, что вместо того, чтобы усилить поддержку той работы, которая проводилась в течение последних нескольких десятилетий в плане открытости обсуждения проблем психического здоровья, он одним комментарием разрушает всё это. Макса критиковали за ругань. Для меня эти слова Марко гораздо серьёзнее, чем одно плохое слово.

Поработав с великими гонщиками, могу сказать, что каждый из них был исключительным. Например, Михаэль Шумахер казался очень уверенным в себе, но иногда он был совсем не уверен в себе. Уверенность приходила через трудовую этику, через работу, которую вы вкладываете в то, что делаете, поэтому вы знаете, что делаете хорошую работу, вы видите результат и обретаете уверенность — и мы ведь говорим о Михаэле Шумахере, верно?» — приводит слова Стеллы Autosport.

Материалы по теме
Хельмут Марко заявил о ментальной слабости Ландо Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android