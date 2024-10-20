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Антонелли: Хэмилтон очень приятный, много со мной разговаривает

Антонелли: Хэмилтон очень приятный, много со мной разговаривает
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Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне, которого он заменит в составе немецкой команды в следующем году.

«Он очень приятный и много со мной разговаривает. И, судя по данным, у нас с ним схожие стили пилотирования. Я был в Сингапуре и, слушая его разговоры с инженерами, многому научился», — приводит слова Антонелли Planet F1.

Напомним, 18-летний Антонелли провёл несколько тестов за рулём прошлогодних машин «Мерседеса». На Гран-при Италии он принял участие в первой практике, но быстро разбил машину в Параболике. Он вернётся за руль W15 в первой практике Гран-при Мексики.

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