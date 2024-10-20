Финальная стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

Стала известна финальная стартовая решётка гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине.

Отметим, что пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу оштрафован на пять позиций за замену батареи, представитель «РБ» Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на стартовой решётке и начнёт гонку последним, а гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл стартует с пит-лейна за нарушение правила закрытого парка.

Формула-1. Гран-при США. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Пьер Гасли («Альпин»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Кевин Магнуссен («Хаас»).

9. Серхио Перес («Ред Булл»).

10. Юки Цунода («РБ»).

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

12. Эстебан Окон («Альпин»).

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Франко Колапинто («Уильямс»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

19. Лиам Лоусон («РБ»).

Джордж Расселл («Мерседес») – старт с пит-лейна.