Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Финальная стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

Финальная стартовая решётка Гран-при США Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна финальная стартовая решётка гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине.

Отметим, что пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу оштрафован на пять позиций за замену батареи, представитель «РБ» Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на стартовой решётке и начнёт гонку последним, а гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл стартует с пит-лейна за нарушение правила закрытого парка.

Формула-1. Гран-при США. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Карлос Сайнс («Феррари»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Пьер Гасли («Альпин»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Кевин Магнуссен («Хаас»).
9. Серхио Перес («Ред Булл»).
10. Юки Цунода («РБ»).
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
12. Эстебан Окон («Альпин»).
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
14. Александер Албон («Уильямс»).
15. Франко Колапинто («Уильямс»).
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
19. Лиам Лоусон («РБ»).
Джордж Расселл («Мерседес») – старт с пит-лейна.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Идёт
Материалы по теме
Норрис завоевал поул на ГП США после аварии Расселла, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 19-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android