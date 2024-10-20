В ФИА сообщили, что «Макларен» не единственный, кто изменил заднее крыло

Директор Международной автомобильной федерации по «формульным» соревнованиям Николас Томбазис сообщил, что нескольким командам пришлось внести изменения в конструкцию задних антикрыльев перед Гран-при США в связи со скандалом вокруг «мини-DRS» «Макларена».

«После Сингапура мы выпустили директиву о задних крыльях, в которой указали, что мы считаем приемлемым, а что нет. Двум или трём командам пришлось внести небольшие коррективы, чтобы соответствовать этому.

Мы не хотим, чтобы величина раскрытия плоскости превышала 2 мм. Есть некоторое естественное раскрытие из-за того, как крылья крепятся, деформируются и так далее. У некоторых команд было больше.

Мы просто хотим убедиться, что не наблюдается какой-либо постоянной тенденции в определённом направлении, но у нас нет каких-то срочных планов по введению новых тестов», — приводит слова Томбазиса Motorsport.