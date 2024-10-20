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Зак Браун призвал сотрудников «Ред Булл» заявить под присягой, что они не нарушали правила

Зак Браун призвал сотрудников «Ред Булл» заявить под присягой, что они не нарушали правила
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун призвал сотрудников «Ред Булл» подписать заявления, чтобы положить конец обвинениям в мошенничестве с использованием спорной конструкции изменения дорожного просвета.

«Я хотел бы, чтобы высшее руководство, бывший главный механик и нынешние механики подписали заявление о том, что они никогда не использовали эту систему ненадлежащим образом и не знают о её использовании.

Несколько человек на пит-лейне высказали предположение, что её использовали таким образом, поэтому единственный способ определить это — поставить подпись, подтверждающую, как было на самом деле.

Я знаю, что, если бы мне предоставили показания под присягой и последствия скрытия правды были бы серьёзными, я бы сказал правду», — приводит слова Брауна Daily Mail.

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