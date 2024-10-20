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Льюис Хэмилтон вылетел на третьем круге и сошел на Гран-при США

Льюис Хэмилтон вылетел на третьем круге и сошел на Гран-при США
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вылетел с трассы на третьем круге Гран-при США и сошёл с дистанции.

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Фото: кадр из трансляции

Напомним, выступление в субботней квалификации Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине оказалось для титулованного британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона худшим за последние семь лет. В субботней квалификации Хэмилтон показал только 19-й результат, завершив выступление уже в первом сегменте после двух неудачных кругов, второй из которых вовсе был списан за нарушение границ трассы.

Благодаря нескольким штрафам других гонщиков он стартовал сегодня 17-м.

Поул-позишен в квалификации Гран-при США завоевал Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена.

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