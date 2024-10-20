Льюис Хэмилтон вылетел на третьем круге и сошел на Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вылетел с трассы на третьем круге Гран-при США и сошёл с дистанции.

Льюис Хэмилтон Фото: кадр из трансляции

Напомним, выступление в субботней квалификации Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине оказалось для титулованного британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона худшим за последние семь лет. В субботней квалификации Хэмилтон показал только 19-й результат, завершив выступление уже в первом сегменте после двух неудачных кругов, второй из которых вовсе был списан за нарушение границ трассы.

Благодаря нескольким штрафам других гонщиков он стартовал сегодня 17-м.

Поул-позишен в квалификации Гран-при США завоевал Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена.