Сейфти-кар появился на трассе впервые за десять гонок Формулы-1

Появление машины безопасности после вылета пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на третьем круге Гран-при США в Остине стало первым за 10 этапов. Последний раз сейфти-кар выезжал на трассу во время гонки на Гран-при Канады, который прошёл в Монреале в начале июня.

Отметим, что на Гран-при Сингапура 2024 года машина безопасности ни разу не появлялась на трассе. Это произошло впервые за всю историю этого этапа Формулы-1.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает британская команда «Макларен».