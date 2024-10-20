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Сайнс заявил своему инженеру, что не понимает, что тот от него хочет

Сайнс заявил своему инженеру, что не понимает, что тот от него хочет
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс ответил своему гоночному инженеру, что не понимает, что тот ему хочет сказать.

На 28-м круге Гран-при США инженер сказал испанцу по радио: «Больше используй режим «Фаза 1», когда отпускаешь тормоза в первом повороте».

«Я не понимаю, что это значит», — ответил ему Сайнс.

На данный момент на Гран-при США лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, но он ещё не провёл пит-стоп. Скрытым лидером гонки является гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

В личном зачёте чемпионата лидирует гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает британская команда «Макларен».

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