Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула 1, Остин 2024: результат гонки, Леклер — первый, Сайнс — второй, Ферстаппен — третий

Леклер выиграл Гран-при США, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Норрис получил штраф
Аудио-версия:
Комментарии

На «Трассе Америк» в Остине завершился Гран-при США Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал ещё один пилот «Феррари» — Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис получил штраф за обгон Ферстаппена и лишился третьей позиции.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции на третьем круге гонки.

Формула-1. Гран-при США. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 56 кругов.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +8.562.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +19.412.
4. Ландо Норрис («Макларен») +20.354.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +21.921.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +56.295.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +59.072.
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:02.957.
9. Лиам Лоусон («РБ») +1:10.563.
10. Франко Колапинто («Уильямс») +1:11.979.
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:19.782.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:30.558.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») + 1 круг
Льюис Хэмилтон («Мерседес») – не финишировал

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:35:09.639
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+8.562
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+19.412
Материалы по теме
Финальная стартовая решётка Гран-при США Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android