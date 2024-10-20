Леклер выиграл Гран-при США, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Норрис получил штраф

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На «Трассе Америк» в Остине завершился Гран-при США Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал ещё один пилот «Феррари» — Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис получил штраф за обгон Ферстаппена и лишился третьей позиции.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции на третьем круге гонки.

Формула-1. Гран-при США. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 56 кругов.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +8.562.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +19.412.

4. Ландо Норрис («Макларен») +20.354.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +21.921.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +56.295.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +59.072.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:02.957.

9. Лиам Лоусон («РБ») +1:10.563.

10. Франко Колапинто («Уильямс») +1:11.979.

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:19.782.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1:30.558.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

14. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») + 1 круг

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – не финишировал