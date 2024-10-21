Леклер: я знал, что в первом повороте будет плотно

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу на Гран-при США в Остине.

«Я очень счастлив. Это был непростой уикенд, но у меня была уверенность в машине, была скорость, и всё получилось. После спринта мы не то чтобы боялись, но думали, что другие прибавят, но в итоге мы оказались быстрейшими — и о большем трудно мечтать. У меня получился отличный старт, я знал, что в первом повороте будет плотно, и в спринте я немного потерял из-за неудачной позиции в первом повороте. Но теперь я оказался на удачной стороне, темп машины был очень хорош, и я хочу поблагодарить инженеров, которые работали изо всех сил, чтобы подготовить обновления. Вся команда работает просто превосходно, так что я счастлив. Хорошее начало тройника!» — сказал Леклер после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.