Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: я знал, что в первом повороте будет плотно

Леклер: я знал, что в первом повороте будет плотно
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу на Гран-при США в Остине.

«Я очень счастлив. Это был непростой уикенд, но у меня была уверенность в машине, была скорость, и всё получилось. После спринта мы не то чтобы боялись, но думали, что другие прибавят, но в итоге мы оказались быстрейшими — и о большем трудно мечтать. У меня получился отличный старт, я знал, что в первом повороте будет плотно, и в спринте я немного потерял из-за неудачной позиции в первом повороте. Но теперь я оказался на удачной стороне, темп машины был очень хорош, и я хочу поблагодарить инженеров, которые работали изо всех сил, чтобы подготовить обновления. Вся команда работает просто превосходно, так что я счастлив. Хорошее начало тройника!» — сказал Леклер после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

Материалы по теме
Леклер выиграл Гран-при США, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Норрис получил штраф
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android