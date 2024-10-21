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Сайнс: судьба гонки была решена на первом круге

Сайнс: судьба гонки была решена на первом круге
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление на Гран-при США в Остине, где он занял второе место.

«В первую очередь хочу поздравить всю команду и Шарля — этот результат позволяет нам продолжить борьбу в Кубке конструкторов. Судьба гонки была решена на первом круге — я был в борьбе с лидерами, но оказался на худшей траектории. Позиция на трассе — ключ к успеху в Остине, и я оказался позади. В этом году износ резины играет огромную роль, и в этот уикенд у нас было с ним всё в порядке — я получил большое удовольствие. Теперь мы можем атаковать, не слишком думать о шинах и обгонять. Надеюсь, так будет до конца года», — сказал Сайнс после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

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