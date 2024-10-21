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«Мне нечего сказать — пусть судьи решают». Ферстаппен — об инциденте с Норрисом

«Мне нечего сказать — пусть судьи решают». Ферстаппен — об инциденте с Норрисом
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при США в Остине, где он занял третье место. Отдельно трёхкратный чемпион Формулы-1 высказался о своей борьбе с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

«Гонка была трудной, у нас не было темпа, чтобы атаковать. Темп сильно отличался от вчерашнего. Защищаться было очень сложно, битва была трудной, и я делал всё, что мог, чтобы оставить Норриса позади. Подняться в итоге на подиум — это хороший результат для нас.

Инцидент с Ландо? Мне нечего сказать — пусть судьи решают», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

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