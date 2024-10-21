Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался от Норриса на 57 очков, «Феррари» в 8 от «Ред Булл»

В личном зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при США в Остине Макс Ферстаппен увеличил отрыв от Ландо Норриса до 57 очков. Шарль Леклер сохраняет за собой третью позицию, а четвёртым и пятым по-прежнему идут Пиастри и Сайнс. Топ-6 замыкает Хэмилтон, но Льюис сегодня лишился даже математических шансов на чемпионство в этом году.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 354 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 297.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 275.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 247.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 215.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 177.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 167.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 150.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 29.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» отыграл за уикенд одно очко у «Макларена» — разрыв теперь составляет 40 баллов. На третьем месте по-прежнему «Феррари», причём «Скудерия» уступает лидерам не так и много — 48 очков. «Хаас» теперь опережает «РБ» на два балла в борьбе за шестое место.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 544 очка.

2. «Ред Булл» — 504.

3. «Феррари» — 496.

4. «Мерседес» — 344.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Хаас» — 38.

7. «РБ» — 36.

8. «Уильямс» — 17.

9. «Альпин» — 13.

10. «Кик-Заубер» — 0.