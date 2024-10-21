Хэмилтон предположил, что вылетел с трассы из-за обновления машины

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон предположил, что причиной его вылета с трассы на третьем круге Гран-при США и схода с дистанции стали новинки, которые его команда внедрила перед американским этапом.

«У меня был отличный старт, я чувствовал себя хорошо и поднялся на 12-е место. Это был мой лучший старт за долгое время. В тот момент я даже не сильно атаковал; я просто пытался разогреть шины до нужной температуры. Но машина начала подпрыгивать, левая передняя часть начала подпрыгивать, а заднюю просто занесло. То же самое было вчера с Джорджем.

В тренировке у меня было то же самое. У меня был разворот в третьем повороте, что редко случается. За все годы, что я здесь выступал, меня ни разу не разворачивало в этом повороте. У Джорджа вчера явно была та же проблема, но он вернулся к старой машине и выглядит хорошо, так что, возможно, что-то не так с новым обновлением.

Мы проведём расследование, а после сегодняшнего дня получим данные и решим, будем ли мы использовать старые или новые спецификации на следующей неделе», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.