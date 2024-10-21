Льюис Хэмилтон лишился шансов на титул в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон официально выбыл из чемпионской гонки сезона-2024.

Сегодня, 21 октября, в Остине, США, завершился 19-й этап Формулы-1. Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции на третьем круге и не набрал очков. Лидер чемпионата гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место и набрал 15 очков.

Теперь Хэмилтон уступает Ферстаппену 177 очков. До конца сезона осталось пять гонок и два спринта, суммарно в которых можно набрать 146 очков.

Победу на Гран-при США одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.