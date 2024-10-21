Норрис настаивает, что Ферстаппен тоже выехал за пределы трассы и получил преимущество

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при США в Остине. Ландо обогнал Макса с выездом за пределы трассы, получил за это пятисекундный штраф и потерял третье место.

«Стоило ли мне вернуть позицию Максу? Невозможно же знать заранее. Судьи несколько кругов не могли принять решение — очевидно, оно было непростым, а иначе бы они решили немного раньше.

Я пытался его обогнать. Но только он выехал за пределы трассы. Но раз он покидает трассу, то ясно, что он зашёл слишком далеко и тоже получил преимущество за счёт этого. Но правила составляю не я...» — приводит слова Норриса Sky Sports.