«Подавать апелляцию на это решение нельзя». Стелла — о штрафе Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о борьбе своего пилота Ландо Норриса с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при США в Остине. Ландо обогнал Макса с выездом за пределы трассы, получил за это пятисекундный штраф и потерял третье место. Стелла заявил, что недоволен решением стюардов, но не будет его оспаривать.

«На мой взгляд, то, как стюарды вмешались в такой красивый гоночный эпизод, неуместно. Обе машины оказались за пределами трассы, так что обе машины получили преимущество. Досадно, ведь это стоило нам подиума в гонке, где мы сохраняли спокойствие, после того как нас выдавили на первом круге в первом повороте.

Мы приняли это. Очевидно, что подавать апелляцию на это решение нельзя. Эта глава закрыта, мы двигаемся к следующей гонке», — приводит слова Стеллы Sky Sports.