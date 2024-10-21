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«Макларен» просил Пиастри замедлиться после штрафа Норриса

«Макларен» просил Пиастри замедлиться после штрафа Норриса
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Команда «Макларен» просила по радио своего гонщика Оскара Пиастри замедлиться после того, как стало известно о 5-секундном штрафе Ландо Норриса за обгон с выездом за пределы трассы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ландо получил 5-секундный штраф. Не мог бы ты замедлиться на одну секунду», — сказала команда Пиастри.

Таким образом «Макларен» хотел сохранить четвёртую позицию Ландо Норриса по итогам Гран-при США. В протоколе гонки Пиастри уступил напарнику менее двух секунд.

Победу на Гран-при США одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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