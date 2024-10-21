Хорнер заявил, что Норрис мог получить три штрафа вместо одного

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о штрафе пилота «Макларена» Ландо Норриса за обгон представителя «быков» Макса Ферстаппена по обочине в гонке Гран-при США Формулы-1.

«На мой взгляд, всё было очевидно. Есть правила борьбы, и очевидно, что обгон состоялся за пределами трассы — правила предельно чётки в этом вопросе. За это дали штраф. Также могли бы дать наказание за движение на торможении в первом повороте, плюс мог быть ещё один штраф за нарушение границ трассы. Так что я не думаю, что могут быть какие-то жалобы.

Старт гонки? Макс не выезжал за пределы трассы, и правила чётко дают гонщикам право посражаться в стартовом повороте. Макс не покинул пределы трассы, всё было честно", — приводит слова Хорнера GPBlog.