Джордж Расселл прокомментировал прорыв на шестое место после старта с пит-лейна

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при США.

«Я был доволен тем, как всё сегодня прошло для меня. Мы не знали, что принесёт нам гонка в плане возможностей, но стать шестым при старте с пит-лейна и финишировать впереди „Ред Булл“ означает, что мы выжали максимум из сложной ситуации. У нас всё время был хороший темп, в особенности на шинах „хард“. Мы оказались способны продлить первый отрезок и обеспечить себе более свежую резину, чтобы атаковать на заключительных кругах.

Мы будем упорно работать над анализом всего. Машина временами всё ещё ведёт себя непросто. Льюис не заканчивает гонки в гравии — так, как это произошло сегодня. Когда мы находим золотую середину, то машина способна на сильные выступления, но трудно добиваться их стабильно. Думаю, в этот уикенд у болида был потенциал для борьбы за подиум, но нам нужно расширить рабочее окно", — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».