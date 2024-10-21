Колапинто — о лучшем круге Окона: зачем они потратили шины, давайте заботиться о планете!

Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто шутливо прокомментировал тот факт, что пилот «Альпин» Эстебан Окон, не претендовавший на очки, благодаря позднему пит-стопу отобрал у аргентинца быстрейший круг в гонке Гран-при США и лишил Франко бонусного очка.

«Верните мне быстрейший круг! Зачем он заехал в боксы? Зачем они потратили комплект шин — давайте заботиться о планете!

Вообще я рад, мы проделали хорошую работу. Мы сделали шаг вперёд по сравнению со спринтом. У меня хорошие ощущения, ведь изменения были внесены на основе моих ощущения, мы хорошо поработали вместе с командой, механиками. Они заслужили такой результат", — заявил Колапинто в интервью после гонки.