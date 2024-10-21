Ферстаппен — о штрафе Норриса в США: в последнее время «Макларен» слишком много жалуется

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе с представителем «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при США. Британский гонщик обогнал Макса с выездом за пределы трассы, получил за это пятисекундный штраф и потерял третье место. Ранее «Макларен» пытался возражать против этого решения.

«Разделяю ли я позицию «Макларена»? Нет, не разделяю. В последнее время они слишком много жалуются. В правилах всё чётко прописано. Нельзя обгонять за пределами белых линий. В прошлом со мной тоже такое случалось. Думаю, это было в 2017 году. Поэтому я просто сохранял спокойствие, пытаясь сделать всё, что мог. Это было непросто из-за шин и ситуации, в которой я оказался. Но в целом мне всё равно очень понравилась та битва, которая у нас была», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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