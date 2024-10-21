«И вправду помогло». Лоусон рассказал, за счёт чего попал в топ-10 на Гран-при США

Гонщик «РБ» Лиам Лоусон поделился мнением о своём выступлении на Гран-при США. Новозеландец занял девятое место на этапе в Остине.

«Хорошая получилась гонка и, честно говоря, я этого не ожидал. Мы провели отличный первый круг, я просто использовал каждый небольшой просвет на трассе и отыграл несколько позиций. Мы сделали действительно хороший шаг вперёд днём ранее и надеялись, что сможем его повторить в гонке. К счастью, нам это удалось. Машина работала очень хорошо и показала именно то, на что мы рассчитывали.

Нам подходит «хард», и мы могли держать хороший темп. Ранее во время спринта я делал заметки, что предпринимали другие, и это и вправду помогло», — сказал Лоусон после гонки.

Победителем Гран-при США стал Шарль Леклер из «Феррари».

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