Серхио Перес высказался после седьмого места на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о выступлении на Гран-при США, где он показал седьмой результат. Победу одержал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Я потерял довольно много времени, когда в начале застрял в середине пелотона. Казалось, что угадали те, кто был на «харде», поэтому в итоге я уступил позицию Джорджу Расселлу. Были проблемы с темпом, в том числе после того, как я установил «хард». Кроме того, были сложности с балансом автомобиля. Кажется, обновления сильно помогли нам в том, что касается пилотирования на высокой скорости. Но в этот уикенд у меня не было полного обновления. Не уверен, что полный пакет обязательно вернул бы нас в борьбу. Нам не хватало темпа весь Гран-при. Впереди – много работы», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

Главные новости дня: