«Пирелли» заменила трофеи для Гран-при США из-за угрозы нарушения авторских прав

Итальянский производитель автомобильных шин «Пирелли» заменил трофеи для призёров Гран-при США из-за опасений с возможным нарушением авторского права. Об этом информирует RaceFans со ссылкой на представителей компании.

Для этапа в Остине «Пирелли» подготовила специальные фигурки. Для их создания она воспользовалась услугами художника и дизайнера Маттео Маккиавелли. Однако когда стало очевидно, что трофеи сильно напоминают фигурки бренда Bearbriks, было принято решение об их срочной замене.

Напомним, победителем Гран-при США стал Шарль Леклер из «Феррари». Вторым был его товарищ по команде Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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