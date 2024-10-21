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Как должны были поступить судьи при разборе атаки Норриса на Ферстаппена?

Как должны были поступить судьи при разборе атаки Норриса на Ферстаппена?
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Самым обсуждаемым эпизодом Гран-при США Формулы-1 стала борьба пилота «Макларена» Ландо Норриса с представителем «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Британец опередил голландца по обочине, однако считал, что оппонент просто не оставил ему места на трассе и поэтому возвращать позицию не следует. Однако стюарды Гран-при США признали Норриса виновным в получении преимущества за счёт покидания пределов трассы и дали ему пять штрафных секунд.

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям принять участие в голосовании и высказать своё мнение насчёт спорного эпизода. Предлагаем вашему вниманию опрос — как должны были поступить судьи при разборе атаки Норриса на Ферстаппена?

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Как должны были поступить судьи при разборе атаки Норриса на Ферстаппена?

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