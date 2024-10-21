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В «Макларене» объяснили, почему Норрис не вернул позицию Ферстаппену на Гран-при США

В «Макларене» объяснили, почему Норрис не вернул позицию Ферстаппену на Гран-при США
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о борьбе гонщика своей команды Ландо Норриса с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при США. Норрис обогнал Макса с выездом за пределы трассы, за что получил пятисекундный штраф и потерял третье место. Ранее Стелла выражал недовольство соответствующим решением, но подчёркивал, что не будет его оспаривать.

«Эта ситуация не нуждалась в расследовании. И если уж на то пошло, мы подумали, что расследование должно быть направлено на то, чтобы установить, столкнул ли Макс Ландо с трассы. Именно об этом мы думали, когда увидели, что начато расследование. Вот почему мы не считали нужным возвращать позицию», — приводит слова Стеллы Motorsport.

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