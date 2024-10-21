Хюлькенберг — о Гран-при США: я даже приблизился к Пересу

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о выступлении на Гран-при США, где он занял восьмое место.

«Я очень доволен. Мы сделали всё, что было в наших силах, и в конце концов я даже приблизился к Серхио Пересу. У меня было подозрение, что гонка может пройти с одним пит-стопом, и так оно и было, хотя на середине первого отрезка я чувствовал, что что-то не то. Но потом всё наладилось. Мы заработали на два очка больше, чем у «РБ». Это был хороший уикенд», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Победу на Гран-при США одержал монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

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