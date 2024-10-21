Оруджев: я бы дал Ферстаппену штраф за выдавливание Норриса в конце гонки

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о борьбе между пилотом «Макларена» Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на Гран-при США. Британский гонщик обогнал Макса с выездом за пределы трассы, получил за это пятисекундный штраф и потерял третье место. Также они жёстко боролись на старте гонки.

«По-моему, всё очевидно. Макс не собирался оставлять место Ландо. Ландо сделал выводы после первого поворота, где его проехали, выдавив за трассу. И сделал, как сделал.

Я бы прежде всего дал штраф Максу за первый поворот. Затем дал бы Максу ещё раз за выдавливание Норриса в конце гонки. И напоследок оставил штраф Норрису за обгон вне трассы. Получилось, что из трёх штрафов в реальности наказание получил только тот, кто обогнал вне трассы. А за причину выезда за границы трассы почему-то не наказали», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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