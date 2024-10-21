Оруджев: почему на старте можно выдавливать, а в гонке — нет. И где «старт» заканчивается?

Известный российский пилот, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев после Гран-при поделился мнением о толковании стюардами различных гоночных эпизодов. Напомним, в самом начале гонки Макс Ферстаппен и Ландо Норрис вступили в жёсткую борьбу колесо в колесо, а после вновь сошлись друг с другом, когда британец обогнал Макса с выездом за пределы трассы, за что получил пятисекундный штраф.

«Мне как гонщику становится непонятно: почему на старте можно выдавливать, а в гонке – нет. И где «старт» заканчивается? В первом повороте или целый круг стюарды закрывают глаза? На мой взгляд, если выдавливать нельзя, то нельзя и на старте. То, что это не пенализируется, и приводит к другим моментам по ходу гонки. Потому что сразу возникает мысль — а вдруг стюарды не увидят», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Самая короткая карьера в Формуле-1: