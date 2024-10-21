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Егор Оруджев дал неутешительный прогноз на результат «Ред Булл» по итогам сезона

Егор Оруджев дал неутешительный прогноз на результат «Ред Булл» по итогам сезона
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Популярный российский пилот, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев предположил, кто займёт первые три места в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Какой окажется тройка в Кубке конструкторов? «Макларен», «Феррари» и «Ред Булл». «Ред Булл» же одной машиной выступает. Поэтому, думаю, «Феррари» их пройдёт», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, в настоящий момент первое место в Кубке конструкторов занимает «Макларен», на счету которого 544 очка. На второй позиции находится «Ред Булл», у которого 504 балла. Топ-3 замыкает «Феррари». На её счету 496 очков.

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