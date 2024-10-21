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«Перепушили». Оруджев отказался оправдывать вылеты Расселла и Хэмилтона обновлениями

«Перепушили». Оруджев отказался оправдывать вылеты Расселла и Хэмилтона обновлениями
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Популярный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о вылетах пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на Гран-при США. Ранее Льюис связывал свою неудачу с новинками, которые команда внедрила перед американским этапом.

«Оба раза «перепушили». Расселл ещё ладно — в квалификации, когда едешь на лимите… А Льюис — совсем глупо в гонке, где обычно едешь с небольшим запасом. Даже если там «особенное» обновление, с которым резко, непредсказуемо срывает зад, то они — лучшие пилоты в мире. Обновления поставили в начале уикенда — практика, квалификация спринта и сам спринт позволяли привыкнуть. Так что, какое бы там ни было обновление, эти «уборы» чисто на них самих», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Хэмилтон сошёл с гонки Гран-при США на третьем круге, а Расселл в итоге показал шестой результат.

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